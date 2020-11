Premana - I lavori per la strada di accesso alla piazzola dell’elisoccorso (Foto by Mario Vassena)

Elicotteri a Premana, partiti i lavori Scambio fra cantieri per risparmiare Il sindaco: «Iniziato lo sbancamento per la strada di accesso alla piazzola» La terra riutilizzata per il raccordo tra via Risorgimento e via dello Sport

Partiti i lavori per la realizzazione dell’elipiazzola in località Piazzo.

Da un paio di giorni è all’opera una ruspa che sta tracciando la strada di accesso all’area che ospiterà la piazzola al servizio degli elicotteri di cui si parla da anni: velivoli sia per il soccorso sanitario che per il trasporto di persone e merci.

«È iniziato lo sbancamento – spiega il sindaco Elide Codega – per tracciare la strada di accesso. La terra movimentata verrà utilizzata nell’altro cantiere, quello del raccordo tra via Risorgimento e via allo Sport. Sarà utilizzata per le “terre armate”, quindi ci permetterà di risparmiare sui costi e nello stesso tempo ci darà modo di smaltire quanto viene scavato».

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA