Barzio, Accademia musicale in affanno In California parte una raccolta fondi Spandri: «Calo del 90%, le famiglie non hanno soldi per iscrivere i figli» Aiuti dagli Usa, dove Simone Galperti ha già convinto quaranta “mecenati”

Per l’Accademia musicale Valsassina è stato un annus horribilis toccando tutti, dal lato umano ed economico.

Michele Spandri, vice presidente dell’Accademia spiega: «Le famiglie hanno difficoltà ad iscrivere i figli ai corsi, per colpa del Covid-19. Noi abbiamo avuto perdite del 90% e non siamo in grado di aiutarli».

Un caro amico e sostenitore, Simone Galperti di Prato San Pietro di Cortenova che vive però e lavora in California, insegnando e facendo ricerca su economia politica e teoria dei giochi all’Università di San Diego, ha voluto andare incontro alle difficoltà promuovendo una raccolta internazionale che consentirà l’assegnazione di Scholarships, ovvero borse di studio, per l’anno 2020/21.

La campagna di fundrising è stata avviata sulla piattaforma gofundme.com, una delle più usate e sicure in America, che dal 13 luglio ad oggi ha già raccolto 3.396 dollari, da parte di 39 donatori, di cui 400 dollari dati proprio dalla piattaforma che ha selezionato il progetto tra i più interessanti.

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA