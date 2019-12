Altra apertura per Iperal «Sono 67 i nuovi assunti» L’inaugurazione: il supermercato di Bovisio Masciago è il settimo nella provincia di Monza e Brianza

Iperal, insegna valtellinese della grande distribuzione, chiude il 2019 con l’apertura del nuovo supermercato di Bovisio Masciago, il settimo nella provincia di Monza e Brianza. Una nuova opportunità per i cittadini della zona di fare la spesa completa in modo veloce e vicino a casa. Dal 3 gennaio, presso il nuovo punto vendita, sarà attiva anche la “Spesa on line” per scegliere i prodotti da casa e ritirarli già imbustati in pochi minuti. «Amiamo definirci un’azienda locale che negli ultimi anni è diventata multilocale - ha detto il presidente Antonio Tirelli durante la cerimonia d’inaugurazione davanti a dipendenti, collaboratori, fornitori e autorità - perché pur mantenendo il nostro legame con la provincia di Sondrio, nella quale siamo nati nel 1986, ci sforziamo di applicare lo stesso modello nei territori in cui ci insediamo, cercando di instaurare un rapporto di collaborazione con le comunità locali».

Oggi Iperal è presente in otto province della Lombardia con 43 punti vendita. Ogni nuova apertura rappresenta un’opportunità per l’azienda, per la clientela e per i dipendenti: sono 97 quelli occupati a Bovisio Masciago, di cui 67 nuovi assunti, moltissimi giovani alla prima occupazione, in larga maggioranza donne. Complessivamente Iperal dà lavoro a 3.Altra 100 persone. L’opportunità dal punto di vista occupazionale è stata evidenziata anche dal sindaco Giovanni Sartori, intervenuto all’inaugurazione, che dopo aver lodato la tenacia e l’operosità dell’azienda valtellinese ha ricordato come siano 26 i suoi concittadini impiegati nel punto vendita.

In quattro mesi, da agosto a dicembre, nonostante il perdurare del maltempo, che ha ridotto le giornate a disposizione, è sorto un edificio moderno, con grandi vetrate all’esterno e ampi spazi all’interno, una superficie di vendita di 2000 metri quadrati e 300 parcheggi. In questa prima settimana di apertura, la clientela all’ingresso del supermercato, nell’area esterna, trova anche due tipiche casette in legno: una con le proposte del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, le eccellenze enogastronomiche della montagna, l’altra con le preparazioni “Fatto da noi” di Iperal, direttamente dal centro di produzione di Andalo Valtellino.

