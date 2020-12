Valmadrera voglia di libertà senza eccessi Contravvenzioni solo per divieto di sosta In tanti oggi hanno approfittato della libertà ritrovata in centro e in riva al lago

La ripartenza è stata immediata: oggi, già di prima mattina, Valmadrera è tornata a vivere, dal lago ai monti dove, però, sono anche fioccate le multe. «Cinque per la sosta selvaggia all’imbocco dei sentieri per San Tomaso – ha tirato le somme il comandante della polizia intercomunale, Cristian Francese, alla fine della giornata inaugurale di “Zona gialla” – e altre, per lo stesso motivo, sul lungolago, anzitutto di Malgrate».

Nessuna contravvenzione, invece, per l’uso delle mascherine o negli esercizi commerciali: «C’era parecchia gente in giro e sembrava che tutti non aspettassero altro che di poter tornare al bar – ha osservato Francese – ma, dai controlli, non sono emerse infrazioni: nei locali, gli avventori sono stati trovati regolarmente seduti ai tavoli, nessuno ai banconi; rispettate anche le distanze».

