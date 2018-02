Due roghi in serata a Olginate e Garlate In fiamme due Fiat Punto vecchio modello I vigili sono intervenuti questa sera per un rogo innescato probabilmente da un corto circuito - Alle 22 altro allarme a Garlate, in piazza Vittorio Veneto, per un’altra auto in fiamme

Un incendio di una Fiat Punto vecchio modello ha portato i vigili del fuoco a intervenire questa sera a Olginate in via Colombo con due mezzi.

Da quanto è stato possibile accertare, la macchina era regolarmente parcheggiata a lato della strada quando forse per un corto circuito ha preso fuoco: le fiamme hanno completamente avvolto la vettura e danneggiato anche un’altra vettura, una Fiat Punto nuovo modello, che si trovava posteggiata a pochi metri di distanza.

Sul posto sono arrivati con due mezzi i vigili del fuoco da Lecco: i pompieri non hanno potuto fare nulla per la Fiat Punto, andata completamente distrutta ma sono riusciti a limitare i danni all’altra macchina, la Fiat Punto nuovo modello.

In serata, qualche minuto prima delle 22, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un altro intervento a Garlate, in piazza Vittorio Veneto, anche in questo caso per l’incendio di un’auto e anche in questo caso di una Fiat Punto vecchio modello. Il rogo è stato domato in pochi minuti, sul poso anche i carabineri.

