Malgrate, allontanato da casa martedì Stefano cercato dal Soccorso Alpino Il giovane di 34 anni è solito frequentare la zona di Pian Sciresa e Monte Barro, per questo anche i i Vigili del fuoco hanno iniziato a perlustrare la zona montana nonostante il maltempo

Di lui non si hanno più notizie dalla scorsa notte, quando si è allontanato dalla sua abitazione di Malgrate con in dosso vestiti leggeri e sportivi. Da questo pomeriggio sono in corso le ricerche per ritrovare un ragazzo di 34 anni di nome Stefano che da diverse ore non è più possibile rintracciare.

Alto 184 centimetri, corporatura normale, capelli castani scuri corti ed occhi marroni, al momento dell’allontanamento indossava una maglietta blu con disegni a maniche corte, pantaloncino corto di colore grigio scuro e scarpe da ginnastica.

È solito frequentare sentieri di montagna nelle zone di Pian Sciresa e del Monte Barro. Per questo dal tardo pomeriggio di oggi Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco, nonostante il tempo in peggioramento, hanno iniziato a perlustrare la zona. Operazione portata avanti anche con un elicottero dei pompieri decollato da Malpensa.

Chi può fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare la Stazione Carabinieri di Valmadrera.

