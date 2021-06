Il Lavello di Calolzio cerca sponsor «Ci mancano 70mila euro» I soci rinviano la liquidazione: «Prima si ripiani il debito»

Un appello ad aziende e privati per diventare sponsor o partner; in soldoni: si cercano finanziatori privati per aiutare a ripianare il disavanzo del bilancio 2020 della Fondazione del Monastero del Lavello. Servono al più presto circa 70 mila euro.

Il grido di aiuto parte dai soci fondatori che nei giorni scorsi si sono trovati davanti a un notaio per avviare la liquidazione della fondazione che ha gestito finora il prezioso complesso religioso e storico del Lavello.

La decisione è stata rimandata. La priorità è infatti quella di ripianare il debito.

Spiega il sindaco Marco Ghezzi: «È stata sospesa la decisione in merito alla liquidazione, su richiesta della Regione Lombardia e del nostro Comune. Occorre ora per trovare sponsor per ripianare il disavanzo 2020 e ripartire con una nuova fondazione o associazioni. Nessuna ipotesi è abbandonata».

