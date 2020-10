Galbiate, sbalzato dallo scooter finisce sotto l’auto Grave incidente questa sera alla rotonda di via 4 Novembre, due ragazzi hanno urtato con la moto la Ypsilon Il giovane di 17 anni di Abbadia a è scivolato sotto la vettura ma cosciente , l’amica di 15 anni di Lierna meno grave

È stata probabilmente una mancata precedenza a causare il violento scontro tra un’auto e una motocicletta, avvenuto questa sera in via IV Novembre a Galbiate, all’altezza della rotonda del cimitero.

La dinamica

Nell’incidente ad avere la peggio sono stati due ragazzi di 17 e 15 anni, rispettivamente un maschio di Abbadia e una femmina di Lierna, che viaggiavano in sella a una moto da trial. I due giovani sono stati, portati entrambi in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco. Erano da poco passate le 18 quando una Ypsilon color bianco, guidata da un uomo sulla quarantina della zona, stava attraversando la rotatoria per imboccare la provinciale per Colle Brianza. All’uscita della rotonda, che secondo i primi rilievi l’automobilista stava percorrendo a velocità limitata, si è improvvisamente trovato davanti tre motociclette proveniva da via 2 Giugno. Le prime due sono riuscite a sfilare, mentre la terza, un trial di marca Suzuki, con a bordo la coppia di ragazzi, si è scontrata con la Ypsilon. Nell’urto la motocicletta è stata sbalzata in avanti, mentre la giovane è finita sull’asfalto riportando alcune contusioni fortunatamente non particolarmente gravi. Il ragazzo che era alla guida è invece finito sotto l’utilitaria. Quando i soccorritori della Lecco Soccorso, della Croce San Nicolò e del 118 sono giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica hanno trovato il giovane quasi completamente sotto l’automobile. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per alzare la Ypsilon e permettere i soccorsi.

