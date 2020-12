Dramma nel bosco a Galbiate Un uomo trovato senza vita Questa mattina scoperto il cadavere di un uomo di 45 anni. Si tratta di un gesto estremo

Un’ultima telefonata ai parenti prima di allontanarsi da casa, raggiungere la chiesetta del Carmine nei boschi di Villa Vergano e compiere un gesto estremo con un colpo di pistola.

Il corpo di un uomo di 45 anni, residente nella frazione galbiatese, è stato trovato senza vita questa mattina attorno alle 9.30, a poche centinaia di metri dalla zona residenziale di via de Gasperi dove viveva. A dare l’allarme la famiglia che non avendolo visto rientrare dalla passeggiata mattutina si era preoccupata e aveva deciso di richiedere l’intervento dei soccorsi per avviare le ricerche.

