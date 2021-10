Calolziocorte, nuovi nomi a parchi e spiazzi. Dalla cantante al marciatore La commissione statuto ha scelto sedici personaggi La loro memoria sarà tramandata attraverso la dedica di luoghi in città

La toponomastica di Calolziocorte si arricchirà a breve di nuovi nomi, che però non sostituiranno quelli già esistenti. Personaggi che hanno fatto la storia della città e della Valle San Martino, saranno ricordati attraverso parcheggi, giardini e parchi.

In questo modo, come sottolineato dall’assessore Tina Balossi (che ha sottoposto la proposta alla commissione statuto nel corso dell’ultima riunione, e che diverrà ufficiale dopo la ratifica da parte della giunta del sindaco Marco Ghezzi), «non creeremo problemi di alcun tipo ai residenti, che non si troveranno costretti ad aggiornare i documenti».

L’elenco comprende sedici proposte su cui i membri della commissione si sono ritrovati d’accordo.

