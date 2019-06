BARRO, CADONO CALCINACCI CHIUSO IL TUNNEL VERSO COLICO Anas sta intervenendo per sistemare la situazione. Traffico deviato verso l’uscita di Civate e lunghe code

FLASH Cadono calcinacci chiuso il tunnel del BARRO in direzione NORD

In Lombardia, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiuso il tratto stradale dal km 45,600 al 48,900 a Galbiate a causa di caduta calcinacci all’interno della galleria “Monte Barro”.

Il traffico viene deviato in loco, con uscita obbligatoria allo svincolo di Civate-Isella.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per le necessarie verifiche e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

© RIPRODUZIONE RISERVATA