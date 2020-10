Locatelli in azione, a destra, in Spezia-Sassuolo conclusasi con un sonante 1 a 4

Locatelli e il Sassuolo ripartiti col turbo Calciatori lecchesi e valtellinesi. Il galbiatese della Nazionale stravince il confronto (1-4) col neopromosso Spezia di Turati. Il meratese Barlocco e il chiavennasco Pasini vedono perdere il loro Vicenza contro il Venezia

Anche quest’anno, con l’inizio dei campionati, pur tra tutte le incertezze del caso, riparte anche la nostra rubrica dedicata ai calciatori lecchesi e valtellinesi sparsi in giro per lo Stivale.

Partenza con la serie A e con il Sassuolo del centrocampista di Galbiate, Manuel Locatelli, lui ha vinto la sfida a distanza con l’allenatore in seconda dello Spezia, Marco Turati da Oggiono - in terra ligure i neroverdi ospiti hanno maramaldeggiato imponendosi con un netto 1-4.

Bene Locatelli vicino alla segnatura in due circostanze, la prima sull’1-1 quando un suo tiro si è infranto sul palo, la seconda al 90’ circostanza in cui il ragazzo si è visto respingere dal portiere una conclusione che pareva destinata al gol: 6,5 il suo voto in pagella.

In Inter-Fiorentina 4-3, in panchina con i nerazzurri il casatese Pirola.

Perde il derby veneto il difensore di Merate, Luca Barlocco sconfitto insieme al suo Vicenza (1-0) a Venezia, lui è rimasto però in panchina al pari del chiavennasco Nicola Pasini.

Tutti i dettagli e altre foto nell’ampio servizio su “La Provincia di Lecco” e “La Provincia di Sondrio” in edicola giovedì 1 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA