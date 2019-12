Lo sciopero è stato confermato Niente Lecco - Arezzo Fumata nera anche questa sera all’incontro tra il ministro dell’Economia Gualtieri e i vertici della Figc Ghirelli: «Passi avanti sono stati fatti, ma la decisione di non giocare è presa»

Fumata nera. Nessun accordo. Oggi, in serata ancor prima dell’inizio dell’incontro tra il ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri e la Figc, si era diffusa la voce che si potesse ancora giocare domenica Lecco-Arezzo e, con essa, tutta la prima giornata di ritorno della serie C.

Al termine dell’incontro, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha spazzato il campo da ogni dubbio: «L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo». Ieri l’incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri con la Figc aveva lasciato aperta la speranza di un accordo in extremis. Così non è stato. In discussione c’è la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro che, evidentemente, dalle prime risultanze, è stata sì affrontata ma non ha prodotto, almeno ieri, quei risultati “concreti” come aveva dichiarato Ghirelli sul comunicato stampa dello “sciopero”, che permettessero di cancellarlo.

