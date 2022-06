Lecco. La squadra di 50 anni fa Un tuffo al cuore

I protagonisti dell’ultima promozione in serie B datata 1972 celebrati in una giornata davvero speciale - Gli ex giocatori in coro: «Ci volevamo bene, non eravamo dei campioni e riuscimmo in un piccolo miracolo sportivo»

Ci deve essere una ragione per la quale centinaia di tifosi sono ancora aggrappati alla passione per la loro - spesso “ingrata” (in ottica-ambizioni) - squadra cittadina. A Lecco forse il motivo è che tanti bambini di ieri sono diventati grandi al Rigamonti-Ceppi, bardati di bluceleste. E “c’erano”, anche quando non erano ancora nati

Come nel giugno del 1972 quando l’ultimo Lecco che fece parlare di sé a livello nazionale, tagliando il traguardo più ambito della sua storia più recente con l’ultima promozione in serie B.

Tra il circolo Canottieri Lecco e il ristorante “Al Pontile-Da Orestino”, l’intensa celebrazione di quell’evento, fermamente voluta dal figlio - Antonello - dell’allenatore di allora Angelo “Ciccio” Longoni e magistralmente organizzata dall’Associazione Blucelesti 1977, condotta da Davide Ferrari che si è avvalso del fondamentale apporto - anche come storico bluceleste - del giornalista Marco Corti. E poi loro: gli splendidi blucelesti sul campo di allora, gli arzilli uomini maturi di oggi: dal sempre giovane Dario Belloli, al taciturno Attilio Bravi, al volitivo Roberto Colombo, alle colonne Luigi Giavara e Faustino Goffi.

Senza dimenticare il portierone Giuseppe Meraviglia, l’ex (poi anche mister) Gianfranco Motta, il capitano di sempre Giovanni Sacchi e il reattivo Lauro Pomaro. Con Fernando Tam - oggi diventato pittore e commediografo apprezzato -, che abbandonò il calcio quasi subito dopo quell’impresa per diventare imprenditore.

Una mattinata baciata dal sole della “Cano” lecchese, con un centinaio di tifosi - ma anche il primatista di presenze in bluceleste (472) Lorenzo Marconi e il presidente onorario dell’attuale Calcio Lecco 1912, Angelo Battazza - a bearsi di così tanti ex giocatori (che “fecero l’impresa”).

«Eravamo prima che una squadra, degli amici veri - è stato detto in coro da quei protagonisti -; forse non dei campioni, ma ragazzi che si volevano bene. E riuscimmo in un piccolo miracolo sportivo».

Al centro dei ricordi - e non poteva essere altrimenti - Ciccio Longoni (scomparso nel ’93) del quale Osvaldo Jaconi, in video collegamento dalle Marche (assente per motivi di salute) ha svelato un aneddoto: «Quando venne ad allenarmi a Lecco, ero in imbarazzo; era stato mio compagno pochi anni prima. Gli chiesi se voleva gli dessi del lei. Mi disse di andare al diavolo e che avrei dovuto decidere io. Gli diedi del tu, ma solo in privato». Con lui, sempre via web, si è poi collegato anche Adriano Casiraghi. Mentre la “star” di quella squadra, Angelo Marchi, era assente per cure.

Dopo l’apertura delle celebrazioni al circolo lecchese, il gruppo di festeggiati e tifosi si è spostato al ristorante dove, per precisa scelta degli organizzatori, si è pasteggiato che gli stessi piatti (nello stesso luogo) dove la squadra mangiava nei suoi “pre” e “post” gara.