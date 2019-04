Il Lecco batte anche la Sanremese per 2-0 e la spinge addirittura a 23 punti di distanza in classifica

Il Lecco canta anche a Sanremo Olginatese ok in casa dopo un anno Calcio serie D. Blucelesti ancora a segno, questa volta grazie ai gol di Segato e Pedrocchi. I bianconeri vincono tra le mura amiche dopo un anno

Lecco sempre affamato e ancora vincente. Anche in Liguria contro la Sanremese, seconda e spinta a meno 23. L’ennesimo successo bluceleste è stato firmato nel primo tempo da Segato su rigore e da Pedrocchi con un tiro dal limite di pregevole fattura che si è insaccato nel “7”. Lecco già in tensione per la poule Scudetto.

E intanto l’Olginatese batte la Virtus Bergamo per 2-0 e torna a vincere in casa dopo un anno. Punti che forse non serviranno per la salvezza, ma conquistato con grande orgoglio.

Tutti i dettagli e altre foto negli ampi servizi delle due pagine speciali dedicate alla serie D, su “La Provincia di Lecco” in edicola lunedì 15 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA