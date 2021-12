Generazione Bluceleste Cup Dal banco di scuola al campo Il progetto del Lecco Calcio a 5 per gli atleti fra i cinque e i sedici anni Mariuccia: «Un percorso formativo che va oltre gli insegnamenti sportivi»

Si chiama Generazione Bluceleste Cup ed è la nuova proposta pensata dal Lecco Calcio a 5 per i più piccoli. La nuova manifestazione, organizzata dalla società del presidente Alina Ionel in collaborazione con l’agenzia Join In, è stata presentata ieri sera in una conferenza nella quale sono stati rivelati tutti i dettagli del caso.

A fare gli onori di casa, direttamente dalla sede del Lecco Calcio a 5, è stato il direttore generale Marcello Maruccia. A lui il compito di introdurre il tema Generazione Bluceleste, spiegandone i caratteri portanti: «Generazione Bluceleste è un progetto che mira a organizzare una serie di eventi legati non solo alla nostra prima squadra, ma a tutto il mondo del Lecco Calcio a 5, così da far diventare Generazione Bluceleste un vero e proprio brand riconoscibile in tutto il territorio nazionale».

Attività di campo, ma non solo: «Stiamo costruendo - prosegue Mariuccia - una generazione di giovani calcettisti, dai 5 ai 16 anni, ai quali proporre un percorso formativo ad ampio raggio, che vada oltre l’insegnamento della sola disciplina sportiva, seguendoli nel percorso di studi e in tutti gli aspetti della crescita».

