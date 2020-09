Andrea, Mondiale più vicino Ora è nei dieci atleti rimasti Ciclismo. Dalla lista usciti Davide Formolo, Sonny Colbrelli e Gianni Moscon. Bagioli e gli altri nove rimasti concorreranno per i posti degli otto titolari

Sono salite le probabilità per Andrea Bagioli (Deceuninck Quick Step) di disputare domenica prossima da titolare la prova in linea che eleggerà a Imola il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada per i professionisti.

Lo aveva già lasciato intendere al momento della diramazione della prima lista di tredici selezionati per il Mondiale il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani, che ora ha annunciato la lista dei dieci ciclisti da cui - con un’ulteriore scrematura fatta in settimana - usciranno gli otto titolari e le due riserve.

Sono usciti dalla lista Davide Formolo, reduce dall’infortunio alla clavicola al Tour de France, Sonny Colbrelli e Gianni Moscon. Oltre a Bagioli nella lista degli azzurri figura anche il nome di Gianluca Brambilla, bellanese di nascita prima di trasferirsi da piccolo in Veneto.

