La sicurezza informatica I pericoli per le imprese In Camera di commercio un incontro su cybersecurity ed e-fattura e privacy

Con la conclusione delle festività di fine anno riprendono anche gli appuntamenti formativi proposti alla Camera di commercio di Lecco nell’ambito del progetto Eccellenze in digitale.

Giovedì 17, a tenere banco sarà l’iniziativa intitolata “Cybersecurity, privacy e fatturazione elettronica: cose da sapere ce che non hai mai osato chiedere”.

Saranno dunque questi tre i temi trattati nel sesto appuntamento, nel quale la Camera di Lecco e Lariodesk proporranno due nuovi focus per approfondire i contesti normativi, conoscere gli strumenti a disposizione e suggerire buone pratiche di applicazione a misura di Mpmi.

Dalle 10 alle 13, dunque, riflettori puntati sulla sicurezza informatica, dalla protezione dei dati alle soluzioni per tutelare i sistemi informativi, e sulla sicurezza dei dati personali, specialmente alla luce del Gdpr europeo. Grazie a esempi pratici i partecipanti potranno conoscere comportamenti a rischio, metodi per rendere sicuro il sistema It della propria impresa e contromisure. Nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30) l’attenzione si concentrerà invece sulla fatturazione elettronica B2B, a pochi giorni dall’entrata in vigore del relativo obbligo. Con questo nuovo focus la Camera intende offrire alle imprese un ulteriore approfondimento per conoscere il quadro normativo, le caratteristiche e gli strumenti legati alla fatturazione elettronica. L’incontro, grazie alla presenza dell’esperto di Unioncamere Lombardia Gianluca Giussani, vuole essere l’occasione per chiarire dubbi e questioni che sino alla vigilia del 2019 risultavano ancora aperte.

