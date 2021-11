Variante Tremezzina e Regina chiusa 4 mesi Un inserto in regalo con La Provincia Con il giornale di venerdì 26 novembre, dodici pagine da conservare con tutte le informazioni utili per i trasporti e la logistica.

Da lunedì 29 alle 9,30 e per quattro mesi chiude a Colonno la statale Regina per l’avvio dei lavori della variante Tremezzina che dovrebbe liberare il Centro Lago dal caos traffico. Nell’occasione, La Provincia regala ai suoi lettori un inserto di 12 pagine con il programma della realizzazione dell’importante infrastruttura e le informazioni utili per trasporti e logistica.

IN REGALO CON LA PROVINCIA DI VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA