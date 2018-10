Va a cercare castagne e scivola nel bosco Un’anziana di Premana è molto grave La donna, di 85 anni, ha perso i sensi dopo essere caduta in località Quattro Venti - L’allarme è stato lanciato dai parenti - Sul posto il Soccorso Alpino, il 118 e i vigili del fuoco

Grande apprensione questa sera per un’anziana che è stata vittima di una rovinosa caduta in località Quattro Venti, nella zona boschiva alle porte dell’abitato di Premana.

La signora di 85 anni era uscita per cercare castagne nelle vicinanze della baita di sua proprietà quando è improvvisamente scivolata, facendo una rovinosa caduta in un canalone. La donna ha battuto la testa e perso i sensi: l’allarme è stato lanciato intorno alle 18 dai parenti che non l’avevano vista rientrare e sul posto sono stati inviati diversi mezzi, i volontari del Soccorso Alpino di Premana e Barzio, un’ambulanza della Cri di Premana e i vigili del fuoco del distaccamento di Bellano.

La donna è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale Manzoni: è in condizioni molto gravi.

