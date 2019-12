Il progetto del supermercato con parcheggio in via Brianza

Supermarket a Albavilla Maggioranza verso il sì Si voterà sabato 21 dicembre alle 9.30

Si sarebbe dovuto approvare venerdì 13 ma - complice forse una data poco scaramantica per un tema che sta facendo discutere il paese - alla fine è stato deciso che si voterà sabato 21 dicembre alle 9,30.

Arriva il giorno del consiglio comunale l’approvazione del market Carrefour in via Brianza con la relativa realizzazione di un parcheggio a uso pubblico. Anzi, il tema è proprio su quest’ultimo argomento.

Grande discussione

Argomento fortemente dibattuto in queste settimane, con un fronte aperto anche all’interno della maggioranza, e con le minoranze, Lega e Lista Civica Albavilla (area Partito Democratico) guidati rispettivamente da Elisabetta Frigerio e Mattia Frigerio, che hanno presentato una mozione congiunta. Il documento chiede al sindaco, Giuliana Castelnuovo, di non procedere alla convenzione per la realizzazione del parcheggio e delle opere connesse, che verrebbero sostenute, per un totale di 500mila euro, dall’attuatore. Il supermercato, per una superficie di 800 metri quadrati, con annesso pub ristorazione Befed, sorgerà nel capannone, ora dismesso, di Vittorio Todeschini, che sta portando avanti l’operazione insieme a

Michele Massafra

Fuori dalla discussione il diritto di trasformare il capannone a uso commerciale, diritto che è previsto dal Pgt. Il dibattito è sull’area esterna, attualmente a campo che attuatori e investitori trasformerebbero in parcheggio a uso pubblico; inoltre verrebbe realizzati: un marciapiede su via Brianza, una nuova fermata per i bus di linea, un parco giochi e un collegamento diretto interno tra via Saruggia e via Brianza. Infine verserebbero al Comune 90mila euro in oneri.

La mozione di Lega e Pd

Le minoranze chiedono che si stoppi la convenzione sul parcheggio. La maggioranza per ora tace, anche se dovrebbe trovare la quadra per respingere la mozione e arrivare quindi al disco verde all’intera operazione. Vista la concomitante seduta del bilancio del 23 dicembre, il sindaco ha deciso di far slittare il consiglio e comunque di dividerlo in due sedute. Così sul supermercato si voterà sabato 21 dicembre, alle 9.30.

