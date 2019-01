Resiste la voglia di impresa In pochi giorni undici nascite Le iscrizioni al registro camerale: il dato è fermo al 4 gennaio Il Lecchese conferma una vivacità superiore ad altri territori lombardi

Undici nuove imprese nell’arco di una manciata di giorni: la vitalità del tessuto economico lecchese è confermata dai numeri. Le stesse nuove aziende avviate a Como e un totale superiore a Cremona, Lodi, Pavia e Sondrio, per la nostra Provincia, che nei primissimi giorni del nuovo anno ha registrato la nascita di 11 realtà, una media – considerati i giorni festivi – quasi pari a tre al giorno (il rilievo è al 4 gennaio).

Allo stesso totale è giunto il territorio comasco, mentre è quasi superfluo evidenziare che a fare la parte del leone è Milano: con l’hinterland si attesta a 123 unità, pari al 33,4% del totale lombardo. Nella sola città capoluogo le nuove imprese sono 81 (22% del totale).

Anche il 2019, dunque, si è aperto con il giorno zero di centinaia di aziende nelle quali si sublimano i sogni imprenditoriali di giovani e meno giovani, uomini e donne, che in tutto il Paese hanno deciso di fare il grande passo, oppure di ampliare attività che già conducevano in precedenza.

Nel complesso, il Registro delle imprese – i cui dati sono stati elaborati dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, parlano infatti di 2.055 iscrizioni (368 delle quali effettuate in Lombardia) negli ambiti più svariati.

Dai grafici multimediali di Bolzano agli apicoltori di Cuneo, dalla impresa specializzata in rammendatura di Biella a quella che crea prototipi e modelli architettonici di Bologna, dalla bresciana che produce stufe e caminetti a biomassa alla genovese che fabbrica protesi dentarie. C’è chi fa commercio online di autovetture a Latina e chi lava auto a domicilio a Monza Brianza, il fotoincisore milanese e l’artigiano che lucida il marmo a Massa, chi commercia in rottami e prodotti metallici a Napoli e gli allevatori di ovini e caprini a Nuoro. E poi il self service di toelettatura di animali domestici di Pistoia, la ditta che cura il paesaggio e i giardini di Roma, la clinica del sale di Siena, il noleggio di piattaforma aerea di Sassari, l’applicatore di ciglia finte di Udine e la lavorazione e montaggio vetri e cristalli di Venezia.

Sono solo alcune delle prime imprese nate nell’anno, cui nei prossimi mesi ne seguiranno a centinaia. Anche per questo, in Camera di commercio vengono organizzati incontri per chi vuole mettersi in proprio. Gli incontri di gruppo sono di due ore con un esperto a disposizione per informare e orientare sulla scelta imprenditoriale e per rispondere alle domande dei partecipanti.

