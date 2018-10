Qualità dell’aria, “assolta” Italcementi Per l’Arpa tutti i valori sono nei limiti I dati sono stati rilevati nell’arco di due mesi dalle centraline di Paderno e di Calusco

Saranno presentati ufficialmente mercoledì prossimo, alle 20.45 a Cascina Maria, i risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria effettuata dall’Arpa a Paderno con una stazione mobile ed a Calusco con una postazione fissa in due periodi diversi del 2017.

Sarà Anna De Martini di Arpa Lombardia a presentare i dati.

Secondo le anticipazioni, la campagna di rilevazione non ha registrato valori particolarmente preoccupanti: in definitiva l’aria a Paderno e Calusco non è molto diversa da quella dei paesi vicini e le emissioni dell’Italcementi non influiscono molto sulla qualità dell’aria.

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA