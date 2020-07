Pusiano, camion si ribalta Galleria chiusa per un’ora L’incidente alla rotonda, il traffico deviato in centro paese. Illeso l’autista

È entrato nella rotonda distante poche centinaia di metri dalla galleria, e all’improvviso si è ribaltato su un fianco. Drammatico incidente quello avvenuto alle 14,30 di lunedì 8 luglio a Pusiano. Illeso il conducente del pesante mezzo, ma molti che sono transitati sulla provinciale hanno pensato a cosa sarebbe potuto succedere se nelle vicinanza ci fossero state persone, motociclisti o ciclisti. Per fortuna non c’era nessuno. Il traffico è stato deviato in centro paese e la galleria di Pusiano chiusa per un’ora per evitare l’arrivo di un traffico eccessivo sulla rotonda e favorire l’intervento di rimozione del veicolo. Sul posto i vigili del fuoco con carabinieri e polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA