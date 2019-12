Principio d’incendio sul treno I pendolari scendono a Sesto Caos trasporti Sul convoglio appena partito da Milano e diretto a Lecco Ma l’intera giornata è stata funestata da ritardi e cancellazioni su molte linee

Un principio d’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio su uno dei treni pieno di pendolari della linea Milano-Lecco e centinaia di persone sono scese alla stazione di Sesto San Giovanni. Il 2570 era partito da Milano Centrale alle 17,50 stracarico di passeggeri, come sempre. Non appena è arrivato in stazione a Sesto, pochi minuti dopo la partenza, il locomotore ha preso fuoco, il fumo ha invaso le carrozze e la stazione e tutti i passeggeri sono stati evacuati. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

Trenord ha segnalato che i passeggeri lasciati a terra avrebbero potuto salire sul 10872, che dovrebbe partire alle 18,22 da Garibaldi ma che «era in ritardo di 23 minuti e strapieno», hanno riferito i pendolari, quindi inutilizzabile dalla maggior parte di loro. Hanno invece dovuto aspettare il 2572 che parte da Centrale alle 18,20 per Tirano e che per l’occasione ha fatto le fermate straordinarie di Sesto San Giovanni, Carnate Usmate, e Cernusco Merate.

Ma il treno interessato dal principio d’incendio è stato solo il coronamento di una giornata iniziata male, perché fin dalla mattina ci sono stati pesanti disagi praticamente su tutte le linee lecchesi. Con ritardi sia per quelli diretti a Milano che a Como, perché i problemi ci sono stati in entrambe le direzioni, sia quelli diretti a Lecco dal territorio o per chi si recava alle scuole superiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA