Paderno, scooter e parcheggio selvaggio Sul ponte le infrazioni ritardano i lavori Nonostante i cartelli i motociclisti passano sul San Michele. E le auto danno fastidio Gli operai stanno cercando di mantenere il cronoprogramma. In corso i carotaggi sulla pila 7

Regna l’anarchia attorno al ponte di Paderno, e questo rende anche difficoltoso portare avanti i lavori. E’ da qualche tempo infatti che si notano molti scooteristi passare a motore spento sul ponte, quando i cartelli riportano ben chiara la scritta “Riservato a pedoni e cicli”.

Un’abitudine consolidata

Non “motocicli”, ma tant’è, ormai è invalsa l’abitudine che a dire la verità non dà molto fastidio. E’ invece molto più problematico il parcheggio selvaggio vicino al ponte, c’è anche a Paderno, ma sporadico e senza grosse conseguenze. Causa invece molti problemi sull’altro lato del viadotto, a Calusco, dove le auto parcheggiate in banchina e non solo stanno mettendo a rischio i lavori e li ritardano, perché gli operai della Notari faticano a scaricare il materiale e le attrezzature necessarie per le opere. Che comunque si cerca di portare avanti, si tratta di opere in parte propedeutiche agli interventi sulle strutture in ferro.

Ad esempio sono stati conclusi i carotaggi nella galleria artificiale sia sul lato di Paderno d’Adda sia sul lato Calusco d’Adda e sono iniziati quelli sulla pila 7 del ponte. Serviranno a individuare sia il materiale che la migliore procedura per intervenire in fase di restauro. Rfi ha reso noto che «È stata avviata la preparazione della postazione di lavoro per eseguire i carotaggi sulla pila 6. I carotaggi del solaio di copertura della galleria saranno effettuati dalla superficie stradale. Prosegue il montaggio del ponteggio sulle pile 6 e 7 del ponte, propedeutico al rinforzo delle aste del ponte. Sono partiti anche i lavori in alveo, sul lato di Paderno, con la potatura dell’area boschiva necessaria sia per la bonifica da ordigni bellici sia per la successiva realizzazione delle piste di accesso della pila 1. È in corso, anche, lo scarico dei nuovi parapetti del ponte la cui posa inizierà in questo fine settimana. Infine sono in fase di esecuzione i rilievi per la sistemazione delle nuove beole del camminamento pedonale».

C’è da sperare che i nuovi parapetti e le nuove griglie di protezione impediscano a tutti di cercare di buttarsi dal ponte, visto che almeno ai due lati dei camminamenti pedonali laterali è stata installata una inferriata superiore per evitare lo scavalco.

Il programma

«È in corso il montaggio del nuovo parapetto del camminamento pedonale: sul lato a monte il montaggio è stato completato per tre campate e sul lato a valle per quattro. È stato completato il montaggio del ponteggio sulla pila 7 del ponte ed è in corso quello sulla pila 6. I ponteggi permetteranno la realizzazione dei rinforzi delle aste del ponte, la cui progettazione esecutiva è stata approvata. Inoltre è stata predisposta ed approvata la progettazione esecutiva nel rispetto delle tempistiche previste dal programma lavori. Sul lato Calusco d’Adda sono in fase di esecuzione i carotaggi sul blocco di fondazione della pila 6 e prosegue la potatura dell’area boschiva in territorio di Paderno d’Adda per la creazione delle piste di accesso alla pila 1 del ponte».

Nel frattempo il sindaco di Calusco d’Adda, Michele Pellegrini, ha chiesto di poter vedere il progetto esecutivo del ponte. Essendo molto corposo non sarà pubblicato sul sito dedicato di Rfi, ma sarà illustrato in un incontro che si terrà il 10 giugno prossimo a Milano. Sarà uno dei primi appuntamenti istituzionali del nuovo sindaco.

