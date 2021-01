Mondiapol punta al Sud Acquisizione da 6 milioni di euro Sicurezza privata: il Gruppo comasco cresce in Puglia e raggiunge un fatturato aggregato di 260 milioni: «L’espansione continuerà presto sempre in Meridione»

Missione compiuta in chiusura di anno per il Gruppo Mondialpol che annuncia di avere concluso (l’atto definitivo è stato siglato il 30 dicembre) l’acquisto, attraverso Vedetta2Mondialpol, il ramo d’azienda, attivo nelle province di Bari, Brindisi e Taranto, di Vigilanza Stradale, Vigilanza Fissa e Trasporto Valori di G4 Vigilanza spa

La data di efficacia dell’atto è attesa per l’1 febbraio e prevede l’incorporazione di circa 6 milioni di euro di fatturato e di oltre 100 guardie particolari giurate.

«Con questa acquisizione - affermano Marco e Fabio Mura, proprietari del Gruppo Mondialpol – intendiamo cogliere l’opportunità di crescita qualitativa mediante l’accrescimento della nostra presenza capillare sul territorio italiano con la copertura della Regione Puglia nelle province di Bat, Bari, Brindisi e Taranto, dando il via a un processo di espansione che nel breve periodo interesserà anche altre regioni del Sud Italia». Il Gruppo Mondialpol è fra i leader nazionali del settore della sicurezza privata e ha sedi operative nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Basilicata, Sardegna e Toscana oltre la sede operativa in Albania.

Il fatturato aggregato del Gruppo previsto per l’anno 2020 è di circa euro 260 Milioni e si avvale di circa 4.000 dipendenti.

L’acquisizione è stata assistita, in qualità di advisor, dal Nicola Carone dello Studio Carone Commerciale Tributario e Legale. Mentre G4 Vigilanza S.p.A. è stata assistita, in qualità di advisor, da Andrea Riccadonna dello Studio Legale Riccadonna.

Nel corso del 2020, nonostante la complessità del contesto, l’azienda ha continuato il proprio percorso di crescita, la scorsa estate in particolare ha chiuso l’acquisto da AllSystem S.p.A. di tre rami d’azienda: “Trasporto e Conta Valori” (Piemonte, Valle d’Aosta e province di Genova e Milano), “Vigilanza Privata” (piantonamenti armati, servizi stradali e tecnologici nelle province di Genova e Bergamo) e “Servizi Fiduciari” (provincia di Bergamo). Un passaggio importante, perché con questa tappa il gruppo Mondialpol ha consolidato la sua posizione di leadership nel mercato del Trasporto Valori e Contazione che rappresenta circa la metà del business del gruppo.

Si tratta di un’azienda storica, le origini di Mondialpol risalgono al 1927 quando Francesco Congiu, carabiniere in congedo, fonda l’istituto di vigilanza la Vedetta Lombarda a Varese. Anni dopo la figlia Ines e il marito Efisio Mura acquisiscono un istituto a Como e l’attività si implementa. Oggi Fabio e Marco Mura rappresentano la terza generazione di una storia imprenditoriale che mantiene capacità di guardare avanti e di crescere.

Importante risulta il fattore umano in un settore come questo – da sempre fa notare l’azienda - ma anche l’attenzione crescente alla tecnologia in ausilio al lavoro ha il suo peso: servono mezzi e sistemi all’altezza dei tempi e su questo il gruppo ha sempre investito in modo costante. Lo scorso febbraio, nel corso di una serata evento a Villa Erba, il Gruppo presentò ad esempio il nuovo Iveco Lince blindato, modello preso come riferimento per rinnovare la flotta dei blindati per il trasporto valori.

