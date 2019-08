Moltrasio, multe con l’autovelox «Ma rallentano per le colonnine» Quattro ore di controlli, 1.500 veicoli transitati e solo una decina sono stati sanzionati

Pochissime sanzioni, la maggior parte degli automobilisti passati a velocità contenute con una media di 50 chilometri orari nonostante il limite fosse di 70, per un totale di 1.500 veicoli transitati in circa quattro ore. Questi i dati emersi dopo i controlli effettuati a Moltrasio lungo la Statale Regina sabato pomeriggio dal Comune con un autovelox, pronto a sanzionare gli automobilisti dal piede più pesante.

Ma, fortunatamente, coloro che non hanno rispettato i limiti sono stati pochi: il velox è stato posizionato a partire dalle 12 e fino alle 16 circa, appena fuori dalla galleria di Cernobbio, in direzione Argegno, proprio a ridosso delle ormai famose colonnine arancioni che il Comune aveva piazzato lì qualche mese fa, a seguito delle folli velocità di alcuni automobilisti che mettevano a serio rischio la propria incolumità e quella altrui. Sabato, con la macchinetta che rilevava in entrambe le direzioni, le multe totali sono state una decina e nessuno è sfrecciato a velocità particolarmente sostenuta.

