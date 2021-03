Missaglia piange Nando Caldirola Era il “Signore dei vini” Imprenditore di vaglia, innamorato del ciclismo, aveva 80 anni. Nel 1993 riuscì a portare a Lecco Mikhail Gorbaciov

Addio a Nando Caldirola, ex patron dell’omonima casa vinicola in località Contra di Missaglia. Malato da tempo, si è spento ieri mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato da qualche giorno. Avrebbe festeggiato gli 81 anni ad agosto: accanto a lui la moglie, le figlie e i nipoti.

Imprenditore illuminato, con una grande passione per il ciclismo, Caldirola è stato tra i fondatori dell’associazione Vera Brianza, di cui era stato lo storico, primo presidente. A lui si deve la visita a Lecco di Mikhail Gorbaciov, ex presidente dell’allora Unione sovietica, l’ultimo segretario del Pcus, ideatore della Perestrojka e Nobel per la Pace nel 1990. Arrivò nella nostra provincia nel settembre 1993, di fatto la sua prima uscita all’estero dopo il tentato golpe dell’agosto 1991.

Caldirola era stato il protagonista della macchina organizzativa. Una marea di gente nel piazzale dell’azienda, l’ex presidente russo aveva visitato l’azienda, prima di dirigersi a Milano per incontrare alla Scala l’allora arcivescovo Carlo Maria Martini.

