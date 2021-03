Lecco. Tennis & turismo Finali Atp: Gattinoni fornitore Il gruppo scelto per l’evento di novembre curerà la vendita dei biglietti e dei pacchetti di viaggio. La ditta lecchese aprirà un nuovo hub nella città sabauda

Ennesimo riscontro per l’attività di Gattinoni Group.

L’azienda lecchese, che si occupa di turismo ed eventi, ha firmato un accordo per diventare Official tour operator delle Nitto Atp finals di tennis, torneo che si disputerà a Torino dal 14 al 21 novembre e che vedrà scendere in campo i migliori otto giocatori di singolare del circuito tennistico mondiale e le migliori otto coppie del torneo di doppio. Il compito della società lecchese sarà quello di approfittare di questo importante vetrina - la cui organizzazione è affidata al capoluogo piemontese per i prossimi cinque anni - e usarlo come “trampolino di lancio” per mettere in mostra l’offerta turistica tardo autunnale del territorio.

Secondo Paolo Damilano, vice presidente della Commissione tecnica di gestione delle Nitto Atp finals «Gattinoni rappresenta un partner ideale per la valorizzazione delle Nitto Atp finals e la promozione del territorio. La città di Torino e la regione Piemonte sono elementi chiave del successo della manifestazione e, sfruttando l’innovativa piattaforma Gattinoni, siamo convinti che il torneo potrà offrire agli spettatori una esperienza unica e indimenticabile anche in termini di turismo sportivo».

La piattaforma a cui fa riferimento Damilano è raggiungibile al sito experience.nittoatpfinals.com. Lì si potranno acquistare i biglietti per assistere al torneo di tennis, abbinando l’evento sportivo alla possibilità di approfittare di quello che offre il territorio. Grazie a questa innovativa piattaforma i turisti potranno selezionare cinque differenti tematiche - Torino essential, Food&wine, Arts&culture, Made in Torino, Exploring Torino e Exploring Piemonte - e godere di un’esperienza che non si limiti al mero evento sportivo, conciliandola con quello che il territorio può offrire.

Approfittando di questa nuova partnership, Gattinoni Group aprirà a breve un nuovo hub nel cuore di Torino, con l’ambizioso obiettivo di rilanciare il turismo nella città sabauda. Un luogo di incontro che offrirà attività e prodotti diversi, puntando sull’idea di fare rete nel territorio. Lì confluiranno l’agenzia di viaggio, gli uffici del Mice e il turismo d’affari.

Franco Gattinoni, fondatore e presidente del gruppo, spiega: «La città di Torino e il Piemonte rappresentano uno snodo importante per il nostro business e proprio qui il gruppo Gattinoni ha investito nell’apertura di un nuovo hub che avrà spazi molto curati e con un concept evoluto e che sarà un luogo aperto e di dialogo con il territorio».

Gattinoni spiega quali sono gli strumenti competitivi di cui il gruppo può disporre e che gli ha permesso di essere stato scelto come partner turistico della manifestazione: «Il legame che abbiamo stabilito a Torino, la professionalità maturata da tutto lo staff e dal personale che da oltre trentacinque anni opera su questo territorio, le agenzie del network punti di riferimento in città, le tecnologie avanzate che abbiamo messo a disposizione ci hanno permesso di vincere questa nuova sfida che per i prossimi anni ci vedrà partner degli enti locali per il rilancio e la valorizzazione di questa regione che offre un patrimonio di straordinaria rilevanza e bellezza storica, culturale e naturale, spesso sconosciuto ai più» commenta il presidente Franco Gattinoni.

