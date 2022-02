Operai al lavoro nella storica azienda lecchese di munizioni il cui pacchetto di maggioranza sta per passare al gruppo Czechoslovak Group

Lecco. Fiocchi Munizioni

all’impresa ceca Csg La trattativa: vene ritenuto ormai sempre più imminente il passaggio di mano della quota di maggioranza. Una holding che opera in una vasta gamma di settori rileverà le azioni in possesso di Charme Capital Partners

Sembra ormai imminente la cessione della quota di maggioranza di Fcc (Fiocchi con Charme) da parte del fondo Charme Capital Partners sgr al gruppo Czechoslovak Group (Csg). La possibilità di un passaggio di mano del 60% di Fiocchi Munizioni Spa, leader mondiale nella produzione di munizioni di ogni tipo e calibro, era circolata già in autunno, riportata anche dal Sole 24 Ore in funzione dell’importanza della società lecchese sul panorama nazionale e internazionale.

A rilevare le azioni in possesso di Charme, società di investimenti che fa capo alla famiglia Montezemolo, dovrebbe essere dunque il gruppo Csg una holding che opera con le proprie aziende in una vasta gamma di settori, dall’aerospaziale alla difesa, dall’automotive alla componentistica ferroviaria, fino agli orologi.

In base a quanto si legge sul sito https://czechoslovakgroup.cz/, il gruppo è composto da diverse divisioni. La divisione “Csg Defence” riunisce società tradizionali e nuove operanti in Repubblica Ceca, Slovacchia e altri Paesi europei come Spagna e Serbia. Il portafoglio delle società appartenenti a questa divisione comprende lo sviluppo, la produzione e la vendita di veicoli militari e speciali gommati e cingolati, fuoristrada pesanti, armi e sistemi d’arma speciali.

Le società della divisione “Csg Difesa”, inoltre, sviluppano e producono munizioni di medio e grande calibro per veicoli da combattimento, artiglieria e carri armati, e vendono armi leggere o attrezzature per servizi pirotecnici.

Queste aziende realizzano anche prodotti di ingegneria per l’industria automobilistica e aerospaziale, contenitori mobili speciali, attrezzature e accessori per la tecnologia militare terrestre e aeronautica. L’offerta della divisione comprende anche la formazione degli equipaggi e del personale e il supporto logistico.

Si preannuncia dunque un nuovo importante passaggio per la storica azienda lecchese, la cui quota di maggioranza azionaria è stata acquisita nel 2018 dal Fondo Charme III in partnership con la famiglia Fiocchi. L’acquisizione è avvenuta nel segno della continuità societaria e manageriale.

La nuova holding, denominata Fcc S.p.A., è controllata al 60% da Charme III (fondo di private equity pan-europeo a matrice fortemente industriale, con una dotazione - 2018 - pari a 650 milioni di euro e uffici a Milano, Londra e Madrid), mentre il 40% è detenuto da Giulio Fiocchi S.p.A., con un reinvestimento fondato sul mantenimento di una significativa partecipazione nel nuovo gruppo da parte della famiglia Fiocchi.

Nel giro di poche settimane si dovrebbe giungere al closing dell’operazione, che pare essere in uno stato particolarmente avanzato.

