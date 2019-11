L’intervento dei vigili del fuoco in via San Carlo (Foto by Bartesaghi)

Lambrugo, paura in via San Carlo Auto contro centralina del gas, poi la fuga Movimentato episodio alle 16. Sul posto i vigili del fuoco e sei veicoli della polizia di Stato

Movimentato episodio verso le 16 di martedì 12 novembre in via San Carlo a Lambrugo. Da quello che si è appreso un’auto sarebbe finita contro la centralina del gas, danneggiandola, per poi darsi alla fuga. Immediatamente sono giunte sul posto sei pattuglie della polizia di Stato oltre a quella della polizia locale di Lambrugo oltre ai vigili del fuoco di Erba intervenuti per mettere in sicurezza l’impianto di distribuzione del gas. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo un’episodio con più di un aspetto da chiarire.

