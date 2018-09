L’incidente in località Germanello sulla Nuova Regina (Foto by Daniela Colombo)

Laglio, scontro sulla Regina Donna ferita e traffico a rilento L’incidente poco dopo le 16 in località Germanello. Donna di 60 anni all’ospedale

Una donna di 60 anni è stata portata all’ospedale a seguito dell’incidente avvenuto sulla Nuova Regina alle 16,15 a Laglio, in località Germanello. Una Citroen e una Peugeot si sono scontrate per cause che sono in corso di accertamento. La peggio l’ha avuta la signora di 60 anni che è stata soccorse e trasportata in codice giallo all’ospedale dalla Croce rossa di Cernobbio. L’incidente sta provocando rallentamenti del traffico.

