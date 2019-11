“Follettina” al Barchetta, al centro on il giubbotto rosso (Foto by Andrea Butti)

La youtuber “Follettina” come una rockstar

Centinaia di ragazzini assediano l’albergo Sotto assedio l’Hotel Barchetta in piazza Cavour, intervenute anche le forze dell’ordine

Come una rockstar, la youtuber “Follettina”, in assoluta una delle più in auge del momento, è stata accolta oggi pomeriggio da una folla di centinaia di ragazzini all’esterno dell’Hotel Barchetta. Conosciutissima e molto apprezzata (il suo canale conta circa 280mila iscritti), “Follettina” ha salutato i suoi fans, così tanti da richiedere addirittura l’intervento di un paio di pattuglie di carabinieri e polizia per contenere l’entusiasmo dei giovanissimi.

