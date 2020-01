La Valtellina dallo spazio Il regalo di Parmitano L’astronauta ha postato una foto delle Alpi

Fotografa e posta, l’astronauta Luca Parmitano, immagini della Terra vista da lassù, dallo spazio, dove in questi mesi è impegnato nella missione Beyond. Ieri sui suoi profili social (Twitter e Facebook) è comparsa questa bella immagine dell’Alta Lombardia, con in evidenza la Valtellina e la Valchiavenna. La missione Beyond, che prevede una permanenza di sei mesi a bordo della stazione orbitante Iss, prevede una serie di esperimenti nel campo della telerobotica, della nutrizione, nello studio dei raggi Uva. Parte dell’attività di Parmitano consiste anche in attività di manutenzione della stazione orbitante, quindi di “passeggiate” nello spazio.

