Eupilio, il lido del Segrino anticipa tutti Ombrelloni e lettini in riva al lago L’apertura fissata per giovedì 28 maggio. Servizi a disposizione dalle 8 alle 21

Ombrelloni, lettini e prato rasato. Tutto è pronto al lido del Segrino per iniziare la stagione della tintarella e dei tuffi in una struttura organizzata dopo i mesi della quarantena. E quella del lido Aquilegia che apre giovedì 28 maggio sembra essere la prima nel territorio lariano a mettersi in gioco e ad offrire ai clienti servizi organizzati per trascorrere qualche ora di relax e dare una svolta a un periodo molto difficile. Il lido sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21 con bar e ristorante funzionanti come sempre al coperto o all’aperto. Ci sarà un ombrellone ogni 14 metri quadrati ma nessuna barriera vera e propria a dividere i clienti; gli spazi saranno tali che non dovrebbero esserci problemi di assembramento e anche le famiglie saranno tutelate con un’area appositamente allestita.

(Giovanni Cristiani)

