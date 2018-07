Duecento multe per divieto di sosta E la grigliata fuorilegge costa cento euro Oliveto, sono state elevate domenica a Onno, Vassena e Limonta Altre contravvenzioni verranno recapitate direttamente a casa

Il sole splende, ma ad Onno piovono multe.

Domenica mattina i tre vigili in servizio a Oliveto hanno elevato 200 sanzioni per divieto di sosta, dieci per l’accensione di barbecue (cento euro di sanzione) nonostante il divieto e altre due per infrazione al codice della strada per sorpasso azzardati.

A queste vanno poi aggiunte un numero non ancora precisato (ma si parla di una trentina, forse anche più), di contravvenzioni che arriveranno direttamente a casa, visto che i tre vigili non riuscendo più a lasciare gli avvisi sotto i tergicristalli, hanno fatto il giro con la videocamera posizionata sull’auto di pattuglia e hanno filmato tutti mezzi parcheggiati in divieto, nei vicoli del paese, e sui marciapiedi.

Una volta lette le targhe e individuati i proprietari, questi si vedranno recapitare la sanzione direttamente a casa.

