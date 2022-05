Covid, scendono i ricoveri A Como 151 positivi, Lecco 63 e Sondrio 37

Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-20). A fronte di 30.280 tamponi effettuati, sono 2.449 i nuovi positivi (8%). I dati di oggi diffusi dalla Regione Lombardia a proposito della pandemia. I tamponi effettuati: 30.280, totale complessivo: 37.673.956; - i nuovi casi positivi: 2.449; in terapia intensiva: 33 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 700 (-20); i decessi, totale complessivo: 40.501 (+21)