Covid: 28 casi a Como, 69 a Lecco e 11 a Sondrio In Italia 11.831 positivi con 364 vittime Si impenna l’indice di positività pari al 17,6% (11,9% in Lombardia).

Sono 28 i casi Covid di oggi in provincia di Como, 69 in quella di Lecco e 11 in quella di Sondrio. 11.831 i positivi di oggi in Italia (1.402) in Lombardia con 364 vittime. I tamponi eseguiti sono stati 67.174. Si impenna l’indice di positività pari al 17,6% (11,9% in Lombardia).

I dati della Lombardia

i tamponi effettuati: 11.758 totale complessivo: 4.896.792

i nuovi casi positivi: 1.402 (di cui 71 “debolmente positivi”)

i guariti/dimessi totale complessivo: 402.070 (+626), di cui 3.721 dimessi e 398.349 guariti

in terapia intensiva: 491 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.293 (-59)

i decessi, totale complessivo: 25.281 (+78)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 596 di cui 163 a Milano città;

Bergamo: 101;

Brescia: 226;

Como: 28;

Cremona: 46;

Lecco: 69;

Lodi: 16;

Mantova: 55;

Monza e Brianza: 131;

Pavia: 49;

Sondrio: 11;

Varese: 72.

I dati del 2 gennaio 2021

