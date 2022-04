Covid: altri 26 morti

A Como 450 positivi,

Lecco 300 e Sondrio 216 Diminuiscono in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-28). A fronte di 59.522 tamponi effettuati, sono 7.631 i nuovi positivi (12,8%).

I dati di oggi: - i tamponi effettuati: 59.522, totale complessivo: 36.642.914; - i nuovi casi positivi: 7.631; - in terapia intensiva: 34 (-1); - i ricoverati non in terapia intensiva: 1.233 (-28); - i decessi, totale complessivo: 39.915 (+26).

I nuovi casi per provincia: Milano: 2.215 di cui 910 a Milano città; Bergamo: 608; Brescia: 1.021; Como: 450; Cremona: 260; Lecco: 300;Lodi: 130; Mantova: 405; Monza e Brianza: 660; Pavia: 468; Sondrio: 216; Varese: 685.

Sono 58.861 i nuovi casi di Covid in Italia (il 28 aprile 69.204) a fronte di 381.239 tamponi effettuati su un totale di 213.390.610 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 133 i decessi (il 28 aprile 131) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 163.377. Con quelli di oggi diventano 16.409.183 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.247.117 (-1.689), 1.236.804 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.942 di cui 371 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono14.998.689 con un incremento di 60.951 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (7631), poi Campania (6662), Veneto (6121), Lazio (5595), Emilia Romagna (5379) e Puglia (4223).

