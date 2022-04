Covid: a Como 487 casi,

340 a Lecco e 123 a Sondrio Lombardia: tasso di positività in aumento al 13,6% - In Italia sono 66.535 i nuovi contagi

Con 63.503 tamponi effettuati è di 8.681 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento al 13,6% (ieri era al 12,8%). Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+2, 42) e nei reparti (+13, 1.101). Sono 35 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.423.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.907 casi, a Bergamo 582, a Brescia 1.088, a Como 487 , a Cremona 297, a Lecco 340, a Lodi 140, a Mantova 497, a Monza e Brianza 735, a Pavia 438, a Sondrio 123 e a Varese 768

Sono 66.535 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 69.596. Le vittime sono invece 144, poco meno rispetto alle 150 di ieri.

Sono 442.029 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 469.803. Il tasso di positività è al 15%, in lieve aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono 462 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.102, ovvero 24 in più rispetto a ieri

