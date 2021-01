Covid: a Como 135 positivi A Lecco 43,Sondrio a 6 Ci sono stati 62 morti in Lombardia

Sono 135 i nuovi positivi in provincia di Como mentre Lecco si ferma a 43 e Sondrio a 6. Dati in discesa rispetto alla giornata di ieri, anche per il minor numero di tamponi. Ecco i dati di oggi comunicati dalla Regione Lombardia.

I tamponi effettuati: 13.356 totale complessivo: 5.061.374; nuovi casi positivi: 1.431 (di cui 52 ‘debolmente positivi’); i guariti/dimessi totale complessivo: 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti; in terapia intensiva: 462 (+3); i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76).

I morti sono stati 62 per un totale complessivo di 25.849.

I nuovi casi per provincia: Milano: 434 di cui 142 a Milano città; Bergamo: 75; Brescia: 289; Como: 135; Cremona: 46; Lecco: 43; Lodi: 20; Mantova: 65; Monza e Brianza: 74; Pavia: 29; Sondrio: 6; Varese: 181.

