Covid: 9 casi a Como, 8 a Lecco e 4 a Sondrio

Nove tamponi positivi in provincia di Como, 8 a Lecco e 4 a Sondrio. Altri nove decessi in Lombardia per il Covid.

Ecco i dati

i tamponi effettuati: 21.721, totale complessivo: 1.928.410

i nuovi casi positivi: 243 (di cui 29 “debolmente positivi” e 10 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 78.695 (+326), di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti

in terapia intensiva: 36 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 271 (-13)

i decessi, totale complessivo: 16.917 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 89, di cui 36 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 37;

Como: 9;

Cremona: 2;

Lecco: 8;

Lodi: 3;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 37;

Pavia: 14;

Sondrio: 4;

Varese: 12.

