Covid 19.350 casi in Italia Ancora 785 vittime A Como 893 positivi, a Lecco 108, a Sondrio 41

Sono 19.350 i casi positivi al Covid di oggi con 785 vittime. I tamponi sono stati 182.100. In provincia di Como tornano alti i positivi: 893, 108 in provincia di Lecco e 41 in quella di Sondrio. Secondo Gianni Rezza, direttore dell’Iss (Istituto superiore di sanità) c’è stato un calo significativo di positivi in Lombardia e Piemonte. Sono 3.663 i pazienti in terapia intensiva in Italia, in calo di 81 unità rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 743.471, in calo di 8.069 rispetto a ieri. Cala quasi del 2% rispetto a ieri il tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi al coronavirus trovati e test effettuati. E’ oggi al 10,6%, in calo dell’1,9% rispetto al giorno precedente (era al 12,5% ieri).

