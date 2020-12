Covid: 12mila positivi

e 491 vittime in Italia

Como: altri 29 contagiati A Lecco sono 39 e a Sondrio 8. In Lombardia calano i ricoverati, anche in terapia intensiva

Sono 12.030 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Superata la soglia dei 65 mila morti di Covid in Italia: con le 491 vittime delle ultime 24 ore sono 65.011.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Italia 103.584 tamponi, in calo di circa 50 mila rispetto a ieri. Il tasso di positività è dell’11,6%, stabile rispetto all’11,7% del giorno precedente.

In Lombardia si registra un calo di pazienti nelle terapie intensive (-29) e nei reparti (-106): in rianimazione restano 685 pazienti, nei reparti regolari 5.053. In regione i nuovi positivi sono 945. Il quadro per provincia:

Milano 394 di cui 133 in città

Bergamo 91

Brescia 141

Como 29

Cremona 8

Lecco 39

Lodi 31

Mantova 66

Monza e Brianza 39

Pavia 39

Sondrio 8

Varese 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA