Coronavirus e scuole Il ministro: presto risposte sugli esami

La scuola non ripartirà il 3 aprile prossimo: «Lo ha detto Azzolina e confermo anche io che la sospensione delle attività didattiche proseguirà ragionevolmente: non c’è una prospettiva di tornare dopo il 3 aprile alle attività didattiche ordinarie. Quanto alla sospensione delle attività produttive non essenziali non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Dall’inizio della settimana inizieremo a lavorarci: il governo ha adottato questa misura col massimo senso della responsabilità»ha detto sabato Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«Sulla 18 App ho ricevuto tante richieste di studenti e famiglie che mi chiedevano di estenderne l’utilizzo - ha detto Azzolina a proposito del bonus cultura, ovvero la possibilità di utilizzare 500 euro in cinema, libri, teatro, musica -: i nostri giovani ci chiedono di usarli anche per pc o tablet. Non sono io competente in questo settore ma il ministro Franceschini. Ne ho parlato con il ministro» ha concluso Azzolina.