Coronavirus: 4 casi a Como Uno a Lecco, nessuno a Sondrio Complessivamente 94 in tutta la Lombardia con 9 decessi

Sono 94 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: 27 a seguito di test sierologici e 22 debolmente positivi. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino. I tamponi effettuati sono stati 6.482 (totale complessivo: 1.149.414). Aumentano di 78 unità i guariti/dimessi, che diventano ora 70375 (68.293 guariti e 2.082 dimessi). Si registra un ricovero in meno in terapia intensiva (sono 30), crescono invece di 8 unità i ricoverati non in terapia intensiva (168). In tutto 9 i decessi, per un totale complessivo di 16.757.

Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, a Como sono 4 a Lecco 1. Nessun caso a Sondrio. Per le altre provinciale nel Milanese sono 15 (6 a Milano città) Bergamo 43; Brescia 13; Cremona 4; Mantova 3; Monza e Brianza 2; Pavia 2; Varese 1. Nessun caso neppure a Lodi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA