Carugo, tragedia in albergo Morto nel sonno a 58 anni Malore fatale in via Toti. Sul posto 118, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco

È morto nel sonno, forse vinto da un malore improvviso, nella camera all’ultimo piano in un albergo di via Enrico Toti a Carugo. Se ne è andato così, in silenzio, un uomo originario di Monza Brianza.

A dare l’allarme è stata la donna che si occupa delle pulizie quando, ieri mattino, ha atteso invano che l’uomo le aprisse la porta per permetterle di sistemare la stanza. L’allarme è scattato intorno alle 9,40 quando la centralina dei soccorsi ha raccolto la richiesta di intervento.

A rispondere alla chiamata è stata la Polizia locale che ha anticipato di qualche minuto l’arrivo sul posto di due pattuglie della Tenenza di Mariano. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati da Cantù, che hanno forzato la porta finestra della camera per permettere ai soccorritori di entrare, ma l’uomo era ormai spirato, come constatato dal medico. Le cause della morte sono naturali, come ricostruito dai militari che hanno escluso qualsiasi altra ipotesi.

