Boldi-De Sica, vola il cinepanettone E Como brilla nelle scene del film

La classe non è acqua e il cine panettone non è morto, anzi, semmai è rinato e proprio sul lago di Como. “Amici come prima”, il film con Massimo Boldi e Christian De Sica girato quest’estate in città, ha sbancato il botteghino.

In un solo giorno, quello di Natale, ha incassato, 1 milione e 334mila euro. È al primo posto, davanti al ritorno di Mary Poppins che è un capolavoro, ma si è fermato poco sotto il milione di euro. Visto che gli adulti vanno al cinema per portare i figli era scontato il contrario. Invece è andata proprio così. Era come se il pubblico non vedesse l’ora che i due attori tornassero insieme e, dopo 12 anni di attesa, ha premiato la pace. Primi in classifica portando al cinema anche chi ci va solo a Natale. Ed è solo l’inizio, perchè il film, diretto dallo stesso De Sica, è pure bello e ora scatterà il passaparola che coinvolgerà anche quelli che «ah no, io quei film non riesco a guardarli». E questo invece sì perchè è fatto meglio dei vari Natali a Miami, a Cortina ecc.

Sarà che sullo sfondo il lago rende tutto più elegante, anche le ballerine di lap dance a Villa Olmo, per dire, ma il film si vede tutto, dall’inizio alla fine e forse le scene volgari sono solo quelle tagliate, dopo la fine, inserite apposta per far ridere. La scena che farà il giro del mondo come sponsor del lago è quella in cui Boldi e De Sica stanno abbracciati come Di Caprio e la Winslet sulla prua del Titanic. Solo che loro due sono sul piroscafo Milano. Il lago, sullo sfondo, è al massimo del suo splendore illuminato dalle luci dell’estate. Per i comaschi che guardano in sala è tutto un sussurrare e una caccia a “ma quello lì non è il negozio di…”, “ma quella non ti sembra…”, “ma guarda nella scena del Sociale ci sono anch’io!”.

È il miracolo del cinema, ore e ore di riprese che svaniscono magicamente e diventano un film. La scena al teatro Sociale dura pochi minuti, ma è trionfale, mentre Villa Olmo, dimora del ricchissimo presidente degli alberghi Colombo (Massimo Boldi) si vede spesso. La figlia di Boldi è una manager senza scrupoli che vuol vendere l’albergo di Milano ai cinesi e inizia a licenziare proprio dal direttore (De Sica). Boldi è un donnaiolo, con un bel parrucchino, che fa scappare una badante dietro l’altra e ogni volta la figlia raddoppia lo stipendio per far cercare di rimanere la malcapitata di turno. Quando lo stipendio arriva a 5mila euro, De Sica, che non ha più lavoro ma deve accontentare una moglie avida che non lo sa e chiede sempre soldi, si trasforma in una bionda da manuale e riesce a farsi assumere come badante. E qui iniziano i fraintendimenti e le risate. Ovviamente a un certo punto la copertura crolla. Ma poi c’è un finale a sorpresa con una fuga in macchina che parte da Villa Olmo e si snoda sulla Regina inquadrata come la Costa Azzurra.

“Amici come prima” dà esattamente quello che ti aspetti, due ore senza pensieri e un ricettacolo di umanità piena di difetti che aiuta a sentirsi in pace con i propri. Non tutti capiscono se il condominio dove vive De Sica e la strada dove viene scippato siano a Como. Alcune riprese sono state fatte a Milano. Ma di sicuro c’è quello che serve per portare turisti sul lago. Una panorama mozzafiato, un film divertente e anche una città portafortuna visto che in un giorno ha già superato gli ultimi due film che De Sica aveva fatto da solo. Il cinepanettone è vivo, sta benissimo ed è made in Como.

