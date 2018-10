«Noi cacciatori in via d’estinzione? No: la passione è sempre la stessa» Nel Comprensorio Prealpi lecchesi sono rimasti in 610: cinque anni fa erano 634

Sempre meno cacciatori in Lombardia; identico trend anche per gli appassionati della doppietta nel vasto Comprensorio caccia Prealpi lecchesi.

Da Valmadrera ai confini con l’alta Valsassina i cacciatori iscritti sono, nell’anno in corso, 610. Erano 634 nel 2013, due in più l’anno seguente, 622 nel ’15 e ’16 e appunto 610 nell’ultimo biennio.

Non ne fa un caso il presidente del Comprensorio, Roberto Combi. Di famiglia di cacciatori da due generazioni commenta: «I numeri sono più o meno sempre gli stessi – commenta - La caccia non è, come si crede, uno sport. É una passione che spesso si tramanda da padre in figlio. C’è il cacciatore anziano, quello di mezza età e quello giovane».

